11 октября, 13:02

«Ситуация стала драматичной»: В Бельгии допустили развёртывание армии на улицах Брюсселя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Мо Ву

В Брюсселе могут развернуть армию на улицах до конца года. Об этом заявил в интервью газете Le Soir глава Минобороны Бельгии Тео Франкен.

По его словам, ситуация в столице «стала драматичной — как в плане безопасности, так и в социально-политическом отношении». Франкен отметил, что обеспокоен ростом преступности и ухудшением условий жизни в Брюсселе.

«Когда министр внутренних дел Кентен обращается ко мне с просьбой, это становится задачей Министерства обороны, которое должно защищать нацию. Возможно ли ввести военных на улицы до конца года? Я не сказал «да», но и не сказал «нет», — подчеркнул глава Минобороны.

«Чудовищный мэр и край гибели»: Трамп обвинил Лондон и Европу в миграционном кризисе
Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику ЕС в сфере миграции, заявив о неоднократных предупреждениях западноевропейским странам об опасности открытых границ. Политик сравнил миграционные процессы с зубной пастой, которую «невозможно вернуть обратно в тюбик».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Мария Любицкая
