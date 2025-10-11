«Ситуация стала драматичной»: В Бельгии допустили развёртывание армии на улицах Брюсселя

В Брюсселе могут развернуть армию на улицах до конца года. Об этом заявил в интервью газете Le Soir глава Минобороны Бельгии Тео Франкен.

По его словам, ситуация в столице «стала драматичной — как в плане безопасности, так и в социально-политическом отношении». Франкен отметил, что обеспокоен ростом преступности и ухудшением условий жизни в Брюсселе.

«Когда министр внутренних дел Кентен обращается ко мне с просьбой, это становится задачей Министерства обороны, которое должно защищать нацию. Возможно ли ввести военных на улицы до конца года? Я не сказал «да», но и не сказал «нет», — подчеркнул глава Минобороны.