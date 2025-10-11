Развожаев: На нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазута

На нескольких пляжах Северной стороны Севастополя выявлены точечные пятна мазута, однако массового загрязнения побережья нет, заявил губернатор региона Михаил Развожаев. Оперативные службы убирают отходы.

В Севастополе обнаружены точечные пятна мазута на пляжах Северной стороны. Фото © Telegram / РаZVожаев

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах, которые мы оперативно собираем силами Спасательной службы Севастополя, Горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей. Помощь волонтеров не требуется», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что информация о якобы массовых загрязнениях нефтепродуктами, распространяемая ЦИПсО, не соответствует действительности. Мониторинг морской среды ведётся ежедневно, и данные ученых показывают вероятность лишь небольших очаговых выбросов в районе пляжей.

В Севастополе обнаружены точечные пятна мазута на пляжах Северной стороны. Фото © Telegram / РаZVожаев

Для оперативного сбора возможных отходов на пляжах «Любимовка-1» и «Любимовка-2» установлены две лодки. Контроль за ситуацией осуществляют Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, Севприроднадзор и МЧС по Севастополю. При необходимости готов развернуться пункт помощи для птиц на базе государственной ветеринарной клиники.

Ранее в Краснодарском крае сообщили о полном завершении работ по сбору мазута, осевшего на морское дно в районе Анапы и Темрюкского района после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Финальный этап операции проходил с 10 по 17 сентября в акватории у причала посёлка Джемете, где водолазы подняли последнюю партию из 443 мешков с нефтепродуктами.