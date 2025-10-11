Валдайский форум
11 октября, 13:43

Парадокс: Названы злейшие враги «шизофренического украинства»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Наибольшее сопротивление навязыванию так называемого шизофренического украинства оказывали выходцы с западных территорий страны. Об этом заявил украинский политик, лидер партии «Держава» Дмитрий Василец.

«Против шизофренического украинства, в основе которого предательство, ложь, пропаганда натовская, в конечно итоге больше всего восставали представители Западной Украины», — заявил политик в разговоре с радио Sputnik.

Василец пояснил, что этот парадокс связан с чрезмерно активной работой натовских спецслужб среди местных жителей. Он добавил, что именно поэтому там сформировалась группа людей, которые принципиально отвергают связь с этим явлением, считая его формой службы интересам НАТО и польских властей.

Захарова сравнила с «шариковыми» желающих запретить Пушкина на Украине
Захарова сравнила с «шариковыми» желающих запретить Пушкина на Украине

Ранее журналист Чей Боуз заявил о масштабном расширении кладбищ Днепропетровска в ожидании большого количества тел. Публицист напомнил, что к этой ситуации напрямую причастные западные лидеры, которые на протяжении долгих лет втягивают жителей Украины в продолжающийся конфликт.

