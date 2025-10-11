Депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Александр Соболев выступил с провокационным предложением о размещении американского ядерного оружия на украинской территории в качестве гарантии безопасности. С соответствующей инициативой он обратился через украинское издание «Новости. Live».

«На сегодняшний день США имеют ядерные боеголовки в пяти странах НАТО. Последней, где они были размещены, была Турция. Лучшая защита — это разрешение украинским парламентом после всех соответствующих переговоров с Соединёнными Штатами Америки на размещение ядерных американских боеголовок на нашей территории», — заявил Соболев.

Это сомнительное предложение противоречит фундаментальным принципам урегулирования конфликта, неоднократно озвученным российским руководством. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, для достижения устойчивого мира Украина должна вернуться к безъядерному и внеблоковому статусу, закреплённому в её Декларации о независимости.

Российский лидер также чётко обозначал, что любые силы НАТО, появившиеся на украинской территории, станут законными целями для Вооружённых сил РФ. При этом Путин выражал уверенность, что после заключения долгосрочных мирных договорённостей необходимость в размещении войск западных стран на Украине полностью отпадёт.

Ранее сенат США одобрил военный бюджет на 2026 год, который составил 925 миллиардов долларов. В рамках этого бюджета предусмотрено выделение 500 миллионов долларов Украине через Инициативу по оказанию содействия в сфере безопасности (USAI).