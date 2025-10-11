В Армении психически больной мужчина зарезал человека в церкви

В армянском городе Чаренцаван 26-летний пациент психиатрического диспансера напал с ножом на 57-летнего мужчину во время заупокойной службы. Потерпевший скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщили в МВД Армении.

«По предварительным данным, подозреваемый в убийстве — 26-летний молодой человек, состоящий на учёте в психиатрическом диспансере, который в церкви нанёс ножевые ранения 57-летнему мужчине во время заупокойной службы», — говорится в сообщении.

Сигнал об инциденте поступил на пульт дежурного полиции в субботу днём. Потерпевшего с ножевыми ранениями доставили в медицинский центр Чаренцавана, где он скончался. Подозреваемый задержан, проводится расследование обстоятельств нападения.

