11 октября, 14:20

На тропе Голицына в Крыму рухнула скала

Обложка © Telegram /Минприроды Крыма

Из-за проливных дождей в Крыму произошёл обвал скалы на пути к гроту Голицына, сделав проход опасным. О закрытии прохода к достопримечательности сообщило Минприроды региона.
Фото © Telegram /Минприроды Крыма

«В связи со значительным ливневым дождём на эколого-просветительском маршруте «Тропа Голицына» в Гроте произошёл обвал скалы, в результате чего движение по маршруту затруднено и небезопасно», — оповестило ведомство в своём телеграм-канале.

Фото © Telegram /Минприроды Крыма

Специалисты уже приступили к оценке масштабов происшествия и работают над устранением его последствий. Посещение опасного участка тропы будет запрещено до полного восстановления безопасных условий для туристов. В профильном ведомстве призвали жителей и гостей Крыма временно отказаться от прогулок по данной местности.

Ранее сообщалось, что циклон «Барбара» принесёт с собой понижение температуры и дожди в Москве. В воскресенье минимальная температура вечером составит примерно +5–7 градусов, а дневная — +8–10 градусов, что приближается к климатической норме. В понедельник ожидаются осадки. По прогнозам синоптиков, может выпасть около 20–25 миллиметров осадков.

Юлия Сафиулина
