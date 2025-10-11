Телеканалы MTV уходят из некоторых стран Европы

Американский медиаконгломерат Paramount Global принял решение о закрытии ряда телеканалов под брендом MTV в некоторых европейских странах. Соответствующая информация была опубликована изданием Broadband TV News.

Согласно полученным данным, каналы MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live прекратят своё вещание на территории Великобритании после 31 декабря 2025 года, что произойдёт спустя почти 40 лет с момента их запуска. При этом флагманский телеканал MTV HD сохранит своё присутствие в эфире.

В публикации отмечается, что Paramount собирается прекратить вещание каналов MTV в Германии и Австрии.

В Германии один из операторов уже уведомил корпоративных клиентов о предстоящем закрытии MTV Live HD на своей платформе и по всей стране в конце текущего года. Прекращение вещания музыкальных каналов MTV, а также TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network ожидается и в нескольких странах Центральной и Восточной Европы, включая Польшу и Венгрию. Аналогичные изменения могут затронуть Бельгию, Нидерланды и Люксембург.

К слову, телеканал MTV был запущен в США в 1981 году и первоначально получил известность благодаря инновационному формату трансляции музыкальных клипов по запросу зрителей. Знаковыми событиями в истории канала стали мировая премьера видеоклипа Майкла Джексона Thriller, 16-часовая трансляция благотворительных концертов Live Aid в 1985 году, а также учреждение премии MTV Video Music Awards. В дальнейшем канал расширил свой контент, начав производство оригинальных телевизионных шоу, включая Teen Mom, «Тачка на прокачку» и «Обыск и свидание».

