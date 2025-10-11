Украинка попыталась прорваться через границу с Румынией на «мерседесе» с $1 млн

Украинку задержали на границе с Румынией, когда она пыталась перевезти миллион долларов, спрятанный в автомобиле Mercedes-Benz. По данным Госпогранслужбы страны, инцидент произошёл в пропускном пункте Порубное.

Украинка пыталась вывезти за пределы страны миллион долларов. Видео © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба

«Тайник под капотом Mercedes и почти $1 млн внутри. В пункте пропуска «Порубное» пограничники обнаружили почти миллион долларов, спрятанных под капотом Mercedes», — указали в пресс-службе.

По информации украинской стороны, нарушительница была остановлена при пересечении границы, так как не задекларировала такую большую сумму денежных средств. Сумму в размере $970 тысяч конфисковали, а против владелицы автомобиля возбудили дело.

Ранее на Украине нашли мёртвым одного из крупнейших в стране криптобизнесменов 32-летнего Константина Ганича, известного как Костя Кудо. По информации нацполиции Украины, его тело было обнаружено в элитном внедорожнике.