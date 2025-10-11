Лидер рейтинга WTA Арина Соболенко в Ухани потерпела первое поражение за 21 матч

Лидер рейтинга WTA Арина Соболенко из Белоруссии не смогла выйти в финал турнира в китайском городе Ухань, уступив американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:2). Для 27-летней белорусской теннисистки это поражение стало первым за 21 матч.

31-летняя Пегула, занимающая шестое место в мировом рейтинге и выигравшая девять титулов WTA в одиночном разряде, в финале сыграет с соотечественницей Коко Гауфф, которая была сильнее итальянки Жасмин Паолини. Турнир в Ухани относится к категории WTA 1000 и завершится 12 октября

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Германии Лауре Зигемунд во втором круге турнира в китайском городе Ухань. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.