Новое обновление Samsung превращает смартфоны россиян в кирпичи

После установки обновления One UI 8 владельцы телефонов Samsung массово столкнулись с серьёзными сбоями: устройства зависают на этапе загрузки и превращаются в «кирпич». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Обновление первоначально стало доступно в Южной Корее, затем его получили пользователи по всему миру. При перезагрузке смартфона появляется экран «Добро пожаловать», но дальше устройство не загружается. Единственная доступная функция — приём звонков, тогда как все остальные сервисы, включая сеть и управление SmartThings, перестают работать.

Ранее техноблогер Даниэль Ротар столкнулся с опасной поломкой умного кольца Samsung Galaxy Ring: устройство вздулось и зажало палец, потребовав госпитализации. По его словам, перед посадкой в самолёт фаланга начала опухать из-за увеличившейся батареи, которая не могла расшириться из-за титановго корпуса кольца. Попытки снять кольцо с помощью воды и мыла лишь усугубили ситуацию.