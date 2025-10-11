Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 14:58

Новое обновление Samsung превращает смартфоны россиян в кирпичи

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

После установки обновления One UI 8 владельцы телефонов Samsung массово столкнулись с серьёзными сбоями: устройства зависают на этапе загрузки и превращаются в «кирпич». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Обновление первоначально стало доступно в Южной Корее, затем его получили пользователи по всему миру. При перезагрузке смартфона появляется экран «Добро пожаловать», но дальше устройство не загружается. Единственная доступная функция — приём звонков, тогда как все остальные сервисы, включая сеть и управление SmartThings, перестают работать.

Оплата недоступна: Последнее обновление iPhone вызвало проблемы у российских пользователей
Оплата недоступна: Последнее обновление iPhone вызвало проблемы у российских пользователей

Ранее техноблогер Даниэль Ротар столкнулся с опасной поломкой умного кольца Samsung Galaxy Ring: устройство вздулось и зажало палец, потребовав госпитализации. По его словам, перед посадкой в самолёт фаланга начала опухать из-за увеличившейся батареи, которая не могла расшириться из-за титановго корпуса кольца. Попытки снять кольцо с помощью воды и мыла лишь усугубили ситуацию.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Samsung
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar