Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 15:27

Задержанный глава района на Кубани пытался скрыться от силовиков с золотыми костылями

Обложка © VK / Сергей Лесь

Обложка © VK / Сергей Лесь

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь предпринял попытку скрыться от сотрудников правоохранительных органов на микроавтобусе. При себе у него находились 100 миллионов рублей и 12 килограммов золота.

Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, золотые слитки Лесь переплавил и замаскировал как железнодорожные костыли — гвозди, которые скрепляют рельсы и шпалы. При задержании у главы района нашли семь новых айфонов. Несмотря на попытку скрыться, Лесь был задержан.

Напомним, главу Крымского района Кубани подозревают в присвоении более 100 земельных участков на 2 млрд рублей. По предварительным данным, 109 участков в Крымском районе с помощью махинаций Лесь оформлял на себя, своих многочисленных родственников и подчинённых — у всех прошли обыски.

Глава района в Ленобласти Юрий Намлиев задержан по подозрению во взяточничестве
Глава района в Ленобласти Юрий Намлиев задержан по подозрению во взяточничестве

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar