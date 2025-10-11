Задержанный глава района на Кубани пытался скрыться от силовиков с золотыми костылями

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь предпринял попытку скрыться от сотрудников правоохранительных органов на микроавтобусе. При себе у него находились 100 миллионов рублей и 12 килограммов золота.

Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, золотые слитки Лесь переплавил и замаскировал как железнодорожные костыли — гвозди, которые скрепляют рельсы и шпалы. При задержании у главы района нашли семь новых айфонов. Несмотря на попытку скрыться, Лесь был задержан.

Напомним, главу Крымского района Кубани подозревают в присвоении более 100 земельных участков на 2 млрд рублей. По предварительным данным, 109 участков в Крымском районе с помощью махинаций Лесь оформлял на себя, своих многочисленных родственников и подчинённых — у всех прошли обыски.