Дань исторической традиции: В Курске отгремел фестиваль «Казацкая слобода»

В Курске состоялся масштабный фестиваль «Казацкая слобода», который стал настоящим праздником для ценителей казачьей культуры и истории. Это событие, уже ставшее традиционным, объединило жителей и гостей города, желающих познакомиться с богатым наследием родного края. Организаторами фестиваля выступили ключевые структуры региона: комитет культуры и туризма Курской области, городской культурный центр «Лира», благотворительный фонд «Венец добра» и представители «Союза казаков-воинов России и зарубежья».

Президент фонда «Венец добра» Сергей Смахтин подчеркнул историческое значение фестиваля, отметив, что мероприятие проходит ежегодно с 2010 года, сохраняя дух патриотизма и уважения к героическому прошлому нашей Родины. Тематика нынешнего фестиваля перекликалась с важными датами: Год защитником Отечества и памятная годовщина — 80-я победа над фашизмом.

Фестиваль «Казацкая Слобода». Фото © Предоставлено Life.ru

На фестивале выступили лучшие творческие коллективы из Курска и 12 районов региона, демонстрируя богатство казачьей культуры. Зрители увидели как профессиональные, так и любительские номера: от традиционных песен и зажигательных танцев до старинных обрядов и народных игр. Особенный восторг вызвала композиция «Славься, курская земля» в исполнении коллектива «Затея» из Советского района.

Фестиваль «Казацкая Слобода». Фото © Предоставлено Life.ru

Участники «Затеи» рассказали, что музыка для них давно стала неотъемлемой частью жизни, ведь именно творчество объединяет членов семьи и поколения. Сам коллектив существует уже около 30 лет и регулярно радует поклонников яркими выступлениями.

Помимо концерта, зрителей ждало захватывающее зрелище: показательные выступления казачьих боевых искусств. Мастера Федерации рубки шашкой «Казарла» продемонстрировали виртуозное владение оружием, поразив гостей точностью и динамикой приёмов. В программе были представлены удары по мишеням разной сложности, а также эффектные трюки с лозой, канатами и даже бутылками.

Фестиваль «Казацкая Слобода». Фото © Предоставлено Life.ru

Александр Мелихов, представитель федерации, объяснил особенности тренировок и требования к безопасности. Важно отметить, что владение традиционной казачьей шашкой требует тщательной подготовки и строгого соблюдения техники безопасности, ведь неправильное обращение с острым клинком может привести к травмам. Именно поэтому занятия начинаются с тренировки на затупленных образцах оружия, постепенно переходя к боевым экземплярам.

Завершился праздник ярким мероприятием в городском центре «Лира»: там открылась тематическая выставка декоративно-прикладного искусства «Казачий лад и жизненный уклад». Посетителям предложили погрузиться в мир казачьего наследия, увидев своими глазами предметы домашнего обихода и художественные произведения, отражающие быт предков. Выставка представила экспонаты, выполненные мастерами из дерева, глины и металла, коллекцию уникальной посуды и традиционных игрушек-кукол.

