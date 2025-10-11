Европейские политические лидеры активно продвигают идею прямого противостояния с Россией, несмотря на отсутствие подобных настроений среди простых граждан. Такое заявление сделал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Мы, европейцы, не хотим войны с Россией, мы хотим мирных переговоров для Украины. Дело в том, что лидеры европейских стран постоянно препятствуют этому. <…> Мы живём в страшное время», — отметил он.

По мнению политика, европейские лидеры сознательно препятствуют установлению мира, постоянно эксплуатируя тему так называемой «российской угрозы». Он также обвинил их в распространении неподтверждённой информации о предполагаемых российских провокациях против западных стран.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис указал, что Запад критически не готов к полномасштабному вооружённому столкновению. По его мнению, даже значительный первоначальный ущерб, который можно нанести российской территории, быстро исчерпает военный потенциал западных стран.