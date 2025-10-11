«Завтра пропоёт голосом Расторгуева»: Губерниев высмеял выпад лыжника Клебо в адрес России

Громкие заявления норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о готовности конкурировать с российскими спортсменами зависят от текущих политических настроений, заявил комментатор Дмитрий Губерниев. Отметим, что норвежец призвал вернуть российских спортсменов на международные старты, так как они добавляют большей конкурентности.

«Повестка меняется, высказывания людей меняются. Общественное мнение сперва склоняется в одну сторону, потом склоняется в другую. А народная любовь, что ветер, как говорят. Завтра Клебо пропоёт голосом Николая Расторгуева: «Я в Россию влюблён!», — заявил Губерниев в интервью «Матч.ТВ».

Ранее Клебо заявил, что возвращение россиян сделает соревнования интереснее, но при этом остается против их участия, хотя и признаёт, что ему не хватает соперничества с ними.

Ранее в США высказались по поводу участия российских лыжников в Олимпийских играх 2026 года. Там полагают, что при благоприятном исходе для России, ей, скорее всего, будет выделено всего две квоты – по одной для мужчин и женщин.