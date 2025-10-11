Валдайский форум
Регион
11 октября, 17:13

Экс-советнику Трампа Болтону могут предъявить обвинения уже на следующей неделе

Обложка © ТАСС / Michael Dwyer / АР

В ближайшее время Джону Болтону, ранее занимавшему пост советника по национальной безопасности при Дональде Трампе, грозит предъявление обвинений в совершении федеральных преступлений. Об этом сообщает NBC News.
Согласно информации, полученной телеканалом, прокуратура штата Мэриленд планирует предъявить обвинения, которые могут быть выдвинуты в ближайшее время, возможно, уже на следующей неделе.
Напомним, в августе ФБР провело обыски в доме Джона Болтона в Мэриленде и его офисе в Вашингтоне. Целью этих следственных действий было выяснение обстоятельств работы Болтона с секретными материалами и проверка возможных фактов их несанкционированного раскрытия средствам массовой информации.
Politico: ФБР нашло у экс-советника Трампа Болтона секретные документы

Болтон был советником президента США по нацбезопасности на первом сроке Трампа. После штурма Капитолия сторонниками республиканца в 2021 году он начал резко его критиковать

