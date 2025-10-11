«Не сомневайтесь»: В МИД России пообещали ответ Швеции за высылку журналиста ВГТРК

Россия предпримет ответные действия после депортации журналиста ВГТРК из Швеции под формальным предлогом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дипломат уточнила, что корреспондент ВГТРК имел все необходимые документы для работы, включая действующую французскую визу и медицинскую страховку. Однако шведские власти использовали в качестве предлога для высылки формальную причину — невозможность применения страхового полиса на территории Швеции. Захарова отметила, что данная ситуация возникла из-за решения самого Стокгольма ограничить деятельность страховой компании. По этой причине действия государства помешали журналисту выполнить профессиональные обязанности по подготовке репортажа об экономическом положении в Европейском союзе.

Представитель министерства подчеркнула, что действия шведской стороны помешали журналисту выполнить профессиональные обязанности по подготовке репортажа об экономическом положении в Европейском союзе. Захарова выразила уверенность в неизбежности ответных мер со стороны России.

«Будут ли ответные меры? Надеюсь, вы не сомневаетесь», — написала она в Telegram-канале.



Ранее сообщалось, что российский дипломат был объявлен персоной нон грата и в срочном порядке покинул территорию Австрии. Официальный представитель австрийского МИД подтвердил факт, но не указал причину такого решения.