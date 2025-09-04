МИД России заявил о высылке эстонского дипломата в ответ на действия Таллина

Временный поверенный в делах Эстонии в Москве Марек Юхтеги был вызван в российский МИД, где ему объявили о высылке дипломатического сотрудника посольства республики в качестве ответной меры. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства иностранных дел России.