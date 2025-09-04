Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 10:51

МИД России заявил о высылке эстонского дипломата в ответ на действия Таллина

МИД: Россия вышлет эстонского дипломата в ответ на действия Таллина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временный поверенный в делах Эстонии в Москве Марек Юхтеги был вызван в российский МИД, где ему объявили о высылке дипломатического сотрудника посольства республики в качестве ответной меры. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства иностранных дел России.

Временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги был вызван в министерство, где ему выразили решительный протест. Это связано с объявлением российского дипломата персоной нон грата 13 августа. Эстония тогда обвинила первого секретаря посольства России в Таллине Дмитрия Прилепина в подрыве конституционного строя и других преступлениях.

«Исходя из принципа взаимности российской стороной было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны также было доведено, что любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа», — говорится в пресс-релизе российского МИД

МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за ночной атаки на Киев
МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за ночной атаки на Киев

Ранее Life.ru сообщал, что эстонские пограничники создают сложности для своих граждан, отправляющихся в Россию с туристическими целями. На днях на мосту через реку Нарва, который соединяет Эстонию и Россию, даже разместили крупные металлические ворота, чтобы перекрыть движение автотранспорта.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Эстония
  • Россия
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar