МИД Эстонии высылает российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России и вручило ему ноту об объявлении первого секретаря дипмиссии персоной нон грата.

В ведомстве заявили, что российский дипломат «участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии». Его обязали покинуть страну в установленные сроки.