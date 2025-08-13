Встреча Путина и Трампа
13 августа, 08:53

МИД Эстонии высылает российского дипломата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Pandora Pictures

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России и вручило ему ноту об объявлении первого секретаря дипмиссии персоной нон грата.

В ведомстве заявили, что российский дипломат «участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии». Его обязали покинуть страну в установленные сроки.

Российская сторона пока не комментировала решение Таллина.

Ранее Life.ru сообщал, что эстонские пограничники создают сложности для своих граждан, отправляющихся в Россию с туристическими целями. На днях на мосту через реку Нарва, который соединяет Эстонию и Россию, даже разместили крупные металлические ворота, чтобы перекрыть движение автотранспорта.

Марина Фещенко
