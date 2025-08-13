МИД Эстонии высылает российского дипломата
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России и вручило ему ноту об объявлении первого секретаря дипмиссии персоной нон грата.
В ведомстве заявили, что российский дипломат «участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии». Его обязали покинуть страну в установленные сроки.
Российская сторона пока не комментировала решение Таллина.
Ранее Life.ru сообщал, что эстонские пограничники создают сложности для своих граждан, отправляющихся в Россию с туристическими целями. На днях на мосту через реку Нарва, который соединяет Эстонию и Россию, даже разместили крупные металлические ворота, чтобы перекрыть движение автотранспорта.