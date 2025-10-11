Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 18:02

Зеленский объявил о санкциях в отношении семи россиян и одного гражданина КНДР

Обложка © Flickr / The White House

Обложка © Flickr / The White House

Владимир Зеленский ввёл новый пакет санкций против физических и юридических лиц из разных стран, включив в список семь россиян и представителей бизнеса из Китая, Казахстана и Турции. Среди фигурантов оказался гендиректор крупной алмазодобывающей компании «Алроса» Павел Маринычев, директор предприятия оборонной промышленности Сергей Лукин, а также гражданин Северной Кореи Рим Йон Хек.

Кроме того, санкции затронули сразу 14 компаний, среди которых большинство представляют российскую промышленность, четыре китайские организации, а также по одному предприятию из Турции, Казахстана и офшорной зоны Сейшел. Эти меры были приняты совместно с правительствами Японии, США, Канады, Великобритании и Евросоюза.

В Чехии возобновили продажи Lada Niva, несмотря на антироссийские санкции
В Чехии возобновили продажи Lada Niva, несмотря на антироссийские санкции

Ранее Life.ru сообщал, что правительство России ввело санкции в отношении французского автоконцерна Renault. Кроме того, в санкционный список был внесён ещё один представитель европейской автомобильной промышленности — немецкая компания Daimler Truck AG, специализирующаяся на производстве грузовиков.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • КНДР
  • Владимир Зеленский
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar