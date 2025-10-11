Пушилин: ВСУ нанесли десять ударов по ДНР, пострадали четыре человека

Украинские военные нанесли десять ударов по территории ДНР, пострадали четыре человека, включая одного медика. О случившемся проинформировал глава республики Денис Пушилин у себя в Telegram-канале.

«Со стороны ВФУ совершены десять вооружённых атак. Применялись ударные БПЛА. <…> В Никитовском районе Горловки при атаке ударного БПЛА на рейсовый автобус № 2 крайне тяжёлые ранения получил хирург горбольницы № 2 — мужчина 1983 г. р., за его жизнь борются коллеги-врачи. Пострадали женщины 1954 и 1975 г. р., мужчина 1958 г. р., им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении главы ДНР

Кроме того, согласно данным Пушилина, повреждения получили четыре жилых домостроения в Центрально-Городском районе Горловки и Красногвардейском районе Макеевки. В Ворошиловском районе столицы ДНР и Никитовском районе Горловки повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, а также автобус и машины.

Ранее в селе Головчино в Белгородской области при падении обломков БПЛА пострадал мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно прибыл в Борисовскую центральную районную больницу. Пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь, лечение он продолжит амбулаторно.