Пушилин: ВСУ нанесли десять ударов по ДНР, пострадали четыре человека
Архивное фото. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mojahata
Украинские военные нанесли десять ударов по территории ДНР, пострадали четыре человека, включая одного медика. О случившемся проинформировал глава республики Денис Пушилин у себя в Telegram-канале.
«Со стороны ВФУ совершены десять вооружённых атак. Применялись ударные БПЛА. <…> В Никитовском районе Горловки при атаке ударного БПЛА на рейсовый автобус № 2 крайне тяжёлые ранения получил хирург горбольницы № 2 — мужчина 1983 г. р., за его жизнь борются коллеги-врачи. Пострадали женщины 1954 и 1975 г. р., мужчина 1958 г. р., им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении главы ДНР
Кроме того, согласно данным Пушилина, повреждения получили четыре жилых домостроения в Центрально-Городском районе Горловки и Красногвардейском районе Макеевки. В Ворошиловском районе столицы ДНР и Никитовском районе Горловки повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, а также автобус и машины.
Ранее в селе Головчино в Белгородской области при падении обломков БПЛА пострадал мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой и касательным осколочным ранением головы самостоятельно прибыл в Борисовскую центральную районную больницу. Пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь, лечение он продолжит амбулаторно.
