11 октября, 20:39

В Афганистане заявили о нанесении ответных ударов по Пакистану

Обложка © Unsplash / Farid Ershad

Министерство обороны Афганистана сообщило о проведении военных действий на пакистанской территории в ответ на ночной обстрел столицы и провинции Пактика.

Согласно заявлению ведомства, Удары пришлись на сооружения, откуда запускались беспилотники, а также на военные позиции, использовавшиеся для атак на гражданских. Дополнительно поражены объекты, связанные с деятельностью запрещённой в ряде стран группировки «Исламское государство»* на пакистанской территории.

Напомним, на афгано-пакистанской границе, вдоль линии Дюранда, начались ожесточённые бои. Кунар, Нангархар и Гельменд стали ареной интенсивных столкновений. Были предприняты многосторонние атаки на пакистанские пограничные позиции. Ранее авиация Афганистана нанесла авиаудар по пакистанскому Лахору. Со слов очевидцев, в восточной части города в ряде районов прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Тимур Хингеев
