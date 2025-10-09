Путин заявил, что террористы продолжают использовать Афганистан для экстремизма
Обложка © Life.ru
Террористические организации продолжают активно использовать афганскую территорию для распространения преступной идеологии, заявил президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Таджикистан.
«К сожалению, террористические структуры по-прежнему пытаются использовать афганскую территорию для распространения экстремистской идеологии и преступной деятельности», — сказал Путин на заседании второго саммита «Россия - Центральная Азия».
Напомним, что на территории всего Афганистана интернет-провайдеры ограничили доступ к популярным социальным сетям Instagram*, Facebook* и Snapchat. Помимо этого в стране полностью прекратили интернет-соединение. Представители ООН подчеркнули, что отключение интернета негативно сказалось на критически важных сферах.
* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.