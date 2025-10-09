Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 14:15

Путин заявил, что террористы продолжают использовать Афганистан для экстремизма

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Террористические организации продолжают активно использовать афганскую территорию для распространения преступной идеологии, заявил президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Таджикистан.

«К сожалению, террористические структуры по-прежнему пытаются использовать афганскую территорию для распространения экстремистской идеологии и преступной деятельности», — сказал Путин на заседании второго саммита «Россия - Центральная Азия».

В одной из стран ограничили выдачу паспортов
В одной из стран ограничили выдачу паспортов

Напомним, что на территории всего Афганистана интернет-провайдеры ограничили доступ к популярным социальным сетям Instagram*, Facebook* и Snapchat. Помимо этого в стране полностью прекратили интернет-соединение. Представители ООН подчеркнули, что отключение интернета негативно сказалось на критически важных сферах.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Афганистан
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar