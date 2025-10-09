Путин заявил, что террористы продолжают использовать Афганистан для экстремизма

Террористические организации продолжают активно использовать афганскую территорию для распространения преступной идеологии, заявил президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Таджикистан.

«К сожалению, террористические структуры по-прежнему пытаются использовать афганскую территорию для распространения экстремистской идеологии и преступной деятельности», — сказал Путин на заседании второго саммита «Россия - Центральная Азия».

