Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили нападение на Донецк, в результате налётов пострадал местный гипермаркет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

Ранее в населённом пункте Нижнемахово Суджанского района Курской области была зафиксирована атака Вооружённых сил Украины с применением БПЛА по движущемуся мотоциклу. В результате атаки погиб 81-летний мужчина. Населению рекомендовано сохранять бдительность и воздержаться от возвращения в приграничные районы в связи с продолжающейся угрозой.