Гипермаркет в Донецке загорелся в результате ударов ВСУ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили нападение на Донецк, в результате налётов пострадал местный гипермаркет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.
Отмечается, что здание загорелось. Над городом продолжают летать вражеские беспилотники.
Ранее в населённом пункте Нижнемахово Суджанского района Курской области была зафиксирована атака Вооружённых сил Украины с применением БПЛА по движущемуся мотоциклу. В результате атаки погиб 81-летний мужчина. Населению рекомендовано сохранять бдительность и воздержаться от возвращения в приграничные районы в связи с продолжающейся угрозой.
