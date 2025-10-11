Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 20:48

Гипермаркет в Донецке загорелся в результате ударов ВСУ

Архивное фото. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Архивное фото. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили нападение на Донецк, в результате налётов пострадал местный гипермаркет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

Отмечается, что здание загорелось. Над городом продолжают летать вражеские беспилотники.

В Белгороде после ракетного удара ВСУ временно отключили наружное освещение
В Белгороде после ракетного удара ВСУ временно отключили наружное освещение

Ранее в населённом пункте Нижнемахово Суджанского района Курской области была зафиксирована атака Вооружённых сил Украины с применением БПЛА по движущемуся мотоциклу. В результате атаки погиб 81-летний мужчина. Населению рекомендовано сохранять бдительность и воздержаться от возвращения в приграничные районы в связи с продолжающейся угрозой.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar