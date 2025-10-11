Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 20:23

Хинштейн: ВСУ атаковали движущийся мотоцикл в Курской области, водитель погиб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В населённом пункте Нижнемахово Суджанского района Курской области зафиксирована атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением БПЛА по движущемуся мотоциклу. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

«В результате атаки, к огромной скорби, погиб 81-летний мужчина. Самые глубокие соболезнования семье. Невосполнимая утрата», — написал он.

Населению рекомендовано сохранять бдительность и воздержаться от возвращения в приграничные районы в связи с продолжающейся угрозой.

ВСУ атакуют город в Запорожской области, прогремело не менее девяти взрывов
ВСУ атакуют город в Запорожской области, прогремело не менее девяти взрывов

Тем временем, в Белгороде после ракетного удара ВСУ временно отключили наружное освещение для снижения нагрузки на энергетическую инфраструктуру. В субботу, 11 октября, силы противовоздушной обороны сбили украинские ракеты над областным центром и Белгородским районом. Глава региона предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях света. В селе Головчино при падении обломков БПЛА пострадал мирный житель.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Александр Хинштейн
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar