Хинштейн: ВСУ атаковали движущийся мотоцикл в Курской области, водитель погиб
В населённом пункте Нижнемахово Суджанского района Курской области зафиксирована атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением БПЛА по движущемуся мотоциклу. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн
«В результате атаки, к огромной скорби, погиб 81-летний мужчина. Самые глубокие соболезнования семье. Невосполнимая утрата», — написал он.
Населению рекомендовано сохранять бдительность и воздержаться от возвращения в приграничные районы в связи с продолжающейся угрозой.
Тем временем, в Белгороде после ракетного удара ВСУ временно отключили наружное освещение для снижения нагрузки на энергетическую инфраструктуру. В субботу, 11 октября, силы противовоздушной обороны сбили украинские ракеты над областным центром и Белгородским районом. Глава региона предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях света. В селе Головчино при падении обломков БПЛА пострадал мирный житель.
