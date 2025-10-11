Хинштейн: ВСУ атаковали движущийся мотоцикл в Курской области, водитель погиб

В населённом пункте Нижнемахово Суджанского района Курской области зафиксирована атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением БПЛА по движущемуся мотоциклу. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

«В результате атаки, к огромной скорби, погиб 81-летний мужчина. Самые глубокие соболезнования семье. Невосполнимая утрата», — написал он.

Населению рекомендовано сохранять бдительность и воздержаться от возвращения в приграничные районы в связи с продолжающейся угрозой.