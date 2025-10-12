В Махачкале раскрыта афера с капремонтом канализации на 40 млн рублей

В Дагестане задержаны гендиректор и владелец подрядной организации, которые подозреваются в мошенничестве на 40 миллионов рублей при капремонте ливневой канализации Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По данным следствия, с ноября 2022 по ноябрь 2023 года генеральный директор ООО «ПИК-Стройсервис» Омаркади Гасанов вступил в сговор с неустановленными сотрудниками своей организации и чиновниками муниципального УЖКХ Махачкалы. Участники схемы подготовили фиктивные документы об объёмах работ по капремонту ливневой канализации на проспекте Петра I. На основании этих документов на расчётный счёт подрядной организации было перечислено свыше 417 миллионов рублей.

Строительно-техническая судебная экспертиза выявила в приёмочных актах фиктивные работы на сумму свыше 40 млн рублей. В связи с этим 9 октября были задержаны гендиректор Гасанов О.С. и фактический владелец компании-подрядчика ООО «ПИК-Стройсервис» Гаджиев Г.М.

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено по материалам УФСБ и МВД Дагестана. Кировский районный суд Махачкалы арестовал подозреваемых на два месяца.

