В ДНР атаке БПЛА ВСУ подвергся торговый центр «Сигма» на автомобильной трассе

В ДНР сообщили об атаке дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на торговый центр «Сигма» на автомобильной трассе «Славянск — Донецк — Мариуполь». Сообщение опубликовано в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Каменка-Днепровская в Запорожской области также подверглась обстрелу со стороны ВСУ. В городе произошло не менее девяти взрывов. В настоящее время власти уточняют информацию о причинённом ущербе и выясняют, есть ли пострадавшие. Угроза повторных атак остается актуальной. Жителям рекомендовали сохранять спокойствие, быть начеку и не покидать дома до улучшения обстановки.