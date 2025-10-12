Валдайский форум
11 октября, 21:49

В ДНР атаке БПЛА ВСУ подвергся торговый центр «Сигма» на автомобильной трассе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В ДНР сообщили об атаке дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на торговый центр «Сигма» на автомобильной трассе «Славянск — Донецк — Мариуполь». Сообщение опубликовано в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Атака ударными БПЛА в 22:24: — автодорога «Славянск — Донецк — Мариуполь», 114 км — возгорание ТЦ «Сигма», — говорится в сообщении.

Гипермаркет в Донецке загорелся в результате ударов ВСУ

Каменка-Днепровская в Запорожской области также подверглась обстрелу со стороны ВСУ. В городе произошло не менее девяти взрывов. В настоящее время власти уточняют информацию о причинённом ущербе и выясняют, есть ли пострадавшие. Угроза повторных атак остается актуальной. Жителям рекомендовали сохранять спокойствие, быть начеку и не покидать дома до улучшения обстановки.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

