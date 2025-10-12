Пользователи соцсетей публикуют видеозаписи крушения вертолёта на фестивале, проходившем на пляже Хантингтон-Бич в Калифорнии. Пилот и ещё несколько человек были госпитализированы.

В Сети появилось видео крушения вертолёта во время фестиваля в Калифорнии. Видео © X / AZ_Intel_

Вертолёт потерпел крушение, задев пальму, на территории фестиваля «Автомобили и вертолёты» (cars and copters), расположенного вблизи популярного пляжа. В момент инцидента на земле находилось множество людей. По словам очевидцев, вероятной причиной трагедии могло стать столкновение птицы с хвостовым винтом вертолёта. Пострадали как минимум пять человек — двое из них находились на борту, трое были на земле.

В Сети появилось видео крушения вертолёта во время фестиваля в Калифорнии. Видео © X / sipthisteaaaaa / TimSmithers7

Ранее в Сети показали обломки новой ракеты Вооружённых сил Украины, сбитой ПВО РФ. Ракета «Фламинго» была поражена системой «Панцирь». После попадания она упала в лесистой местности на территории России. При этом точный регион, где произошло крушение, не уточняется. Судя по опубликованным снимкам, обломки получили серьёзные повреждения. Это один из первых зафиксированных случаев применения новой украинской разработки.