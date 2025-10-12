Российские товары известны и востребованы более чем в 160 странах мира. Об этом рассказал президента России Владимир Путин в ходе поздравления работников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства.

«Нашу качественную продукцию — зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары — знают и любят более чем в 160 странах мира», — отметил глава государства.

Тем временем, Канада, некогда считавшаяся мирной и нейтральной страной, оказалась в сложной экономической ситуации после того, как поддержала антироссийские санкции и встала на сторону США в торговой войне с Китаем. По данным аналитиков, в первой четверти 2025 года экономический рост Канады резко снизился: невостребованными остались запасы продукции, простаивали производственные мощности, а экспорт сельхозтоваров серьёзно сократился. Россия же увеличила поставки аналогичной продукции в Китай и заключила крупные контракты на поставку газа, что укрепило её позиции на рынке.