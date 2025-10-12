Валдайский форум
11 октября, 22:36

Путин: РФ является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия входит в число ключевых поставщиков продовольствия на мировой рынок. Данное заявление было сделано в ходе видеообращения главы государства. Президент поздравил работников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства.

«Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок», — отметил Путин.

Путин поздравил сотрудников агропрома с Днём работника сельского хозяйства

Ранее Владимир Путин назвал число стран, где знают и любят продукцию из России. Нашу качественную продукцию — зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары — знают и любят во многих странах. Российские товары известны и востребованы более чем в 160 странах мира.

