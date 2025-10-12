Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 23:28

Путин заявил о планах по внедрению ИИ и цифровых технологий в сельское хозяйство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokostic

Президент России Владимир Путин анонсировал планы по интеграции технологий искусственного интеллекта и цифровых технологий в агропромышленный комплекс страны. Заявление было сделано в ходе видеообращения главы государства.

«В отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производство, использовать преимущества искусственного интеллекта. Всё это призвано повысить эффективность отрасли, сделать её ещё более технологичной», — сказал российский лидер, поздравляя работников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства.

Путин: РФ является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок
Путин: РФ является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок

Ранее Владимир Путин выделил рост производства и экспорта, обновление мощностей и освоение новых направлений развития. Он отметил, что эти достижения стали возможны благодаря профессионализму и самоотдаче фермеров, сотрудников предприятий, учёных, руководителей и ветеранов агропредприятий. По его словам, необходимо повышать качество жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, для воспитания детей.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar