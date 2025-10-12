Путин заявил о планах по внедрению ИИ и цифровых технологий в сельское хозяйство

Президент России Владимир Путин анонсировал планы по интеграции технологий искусственного интеллекта и цифровых технологий в агропромышленный комплекс страны. Заявление было сделано в ходе видеообращения главы государства.

«В отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производство, использовать преимущества искусственного интеллекта. Всё это призвано повысить эффективность отрасли, сделать её ещё более технологичной», — сказал российский лидер, поздравляя работников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства.

Ранее Владимир Путин выделил рост производства и экспорта, обновление мощностей и освоение новых направлений развития. Он отметил, что эти достижения стали возможны благодаря профессионализму и самоотдаче фермеров, сотрудников предприятий, учёных, руководителей и ветеранов агропредприятий. По его словам, необходимо повышать качество жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, для воспитания детей.