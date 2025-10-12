Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 октября, 00:21

Губернатор Калифорнии подписал закон о создании бюро репараций за рабство

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Обложка © Х / San Francisco Chronicle

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект, учреждающий первое в Соединённых Штатах бюро, занимающееся вопросами репараций для потомков американских рабов. Об этом заявила фракция афроамериканских законодателей (California Legislative Black Caucus, CLBC) в легислатуре Калифорнии.

«С подписанием (законопроекта. — Прим. Life.ru) губернатором Гэвином Ньюсомом Калифорния становится первым штатом в стране, который выходит за рамки простого признания и начинает выстраивать устойчивые институциональные механизмы, направленные на достижение институционального и экономического равенства», — сказано в заявлении CLBC.

Законопроект предусматривает создание бюро по делам потомков американского рабства — первого в истории США постоянного государственного учреждения, предназначенного для предоставления репараций потомкам рабов.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в шуточной форме назвал себя «лидером свободного мира» после приостановки работы федерального правительства США. Он напомнил, что ранее этот титул — «лидер свободного мира» — пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт приписала Дональду Трампу. Ньюсом опубликовал свою «политическую программу», где пообещал бесплатное школьное питание, уход за детьми, повсеместный доступ к медицине, а также пошутил о «субсидиях на гели для волос только для симпатичных демократов» и «бесплатных билетах».

