Губернатор Калифорнии забрал у Трампа титул «‎лидера свободного мира»

Губернатор Калифорнии и член Демократической партии Гэвин Ньюсом в шуточной форме назвал себя «лидером свободного мира» после приостановки работы федерального правительства США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

«Теперь, когда Вашингтон закрыт, я, Гэвин Ньюсом, стал лидером свободного мира», — пишет американский чиновник.

Так он напомнил, что ранее этот титул — «лидер свободного мира» — пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт приписала Дональду Трампу. Кроме заявления, Ньюсом опубликовал свою «политическую программу», где пообещал бесплатное школьное питание, уход за детьми, повсеместный доступ к медицине, а также пошутил о «субсидиях на гели для волос только для симпатичных демократов» и «бесплатных билетах».