Адвокаты Манджони обжаловали обвинения в деле об убийстве главы UnitedHealthcare

Адвокаты Луиджи Манджони подали в федеральный суд Нью-Йорка прошение об исключении из дела ряда обвинений, включая то, по которому ему может грозить смертная казнь. Обвинение связано с убийством главы компании UnitedHealthcare, сообщает Associated Press.

Защита настаивает на том, чтобы обвинение не использовало в судебном процессе показания Манджони и сведения о рюкзаке, где при задержании нашли пистолет и боеприпасы. Кроме того, у полицейских не было ордера на обыск рюкзака, а перед допросом итальянца не уведомили о его правах.

Напомним, Манджони обвиняют в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне. Само убийство произошло 4 декабря на Манхэттене, когда тот направлялся на конференцию. Нападавший несколько раз выстрелил в него и уехал на велосипеде. Позднее Минюст предъявил обвинения Манджони за преследование жертвы и использование глушителя.

