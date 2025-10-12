В Британии задержали двоих подозреваемых в убийстве экс-вокалиста Lostprophets

Полиция графства Западный Йоркшир сообщила о задержании двух мужчин по подозрению в убийстве Иана Уоткинса, бывшего фронтмена британской рок-группы Lostprophets, отбывавшего наказание в тюрьме Уэйкфилд.

«Двое мужчин в возрасте 25 лет и 43 лет были задержаны по подозрению в убийстве, они находятся в полицейском участке», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. До этого телеканал Sky News сообщал о нападении на 48-летнего Уоткинса.

Певец был осуждён в 2013 году и приговорён к 29 годам лишения свободы после признания вины в 13 преступлениях сексуального характера, в том числе домогательствах до несовершеннолетних, попытке изнасилования ребёнка, не достигшего 13-летнего возраста, а также хранении и изготовлении детской порнографии. В 2023 году он уже подвергался нападению с применением холодного оружия в тюрьме Уэйкфилд. Согласно данным издания The Daily Mirror, тогда артиста взяли в заложники трое заключённых из-за долга за наркотики в размере 900 фунтов, однако он был освобождён после вмешательства сотрудников исправительного учреждения.

