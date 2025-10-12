Россиян заманивают в финансовые пирамиды под видом лотерей и «уникальных» акций

Злоумышленники заманивают россиян в финансовые пирамиды, выдавая их за привлекательные предложения, такие как лотереи и «уникальные» акции. Об этом во время общения с газетой «Известия» рассказал директор по безопасности компании «Кибердом» Антон Терешонков.

«Пользователь получает предложение, от которого сложно отказаться. Это может быть участие в лотерее или доступ к обучению по низкой цене, настолько доступной, что человек решается рискнуть. Конечно, это заканчивается безвозвратной потерей денег», — рассказал специалист.

По его словам, жертвам предлагают вовлекать в схему новых участников, обещая делиться прибылью. Новые пользователи переводят деньги мошенникам, а когда наступает срок выплат, аккаунт человека блокируется.

Чтобы избежать обмана, эксперт рекомендует придерживаться трёх основных правил: не доверять обещаниям лёгкого дохода без усилий, избегать схем, основанных на привлечении других людей, и не платить за доступ к «эксклюзивным» платформам. Терешонков подчеркнул, что реальные способы заработка, как правило, не афишируются в интернете, чтобы избежать нежелательной конкуренции.

Ранее доктор психологических наук Николай Козлов сообщил, что телефонных мошенников можно распознать по использованию «уличного диалекта» и специфических фраз. Эксперт подчеркнул, что при общении с мошенниками часто слышны иностранные акценты, элементы тюремного жаргона и уличной речи. Психолог также посоветовал всегда проявлять осторожность при звонках с незнакомых номеров.