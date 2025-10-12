«Синдром выживших»: Кому грозит сокращение и как справиться с переменами

Компании в России всё чаще сокращают персонал, пытаясь адаптироваться к цифровым изменениям. Заместитель председателя совета директоров АО ХК «СДС», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина рассказала Life.ru, кому грозит сокращение, какие риски несут такие решения и как сохранить устойчивость в период перемен.

«Массовые сокращения снова становятся реальностью для бизнеса. В 2025 году каждая пятая компания в России заявила о планах оптимизировать штат. В первую очередь это касается IT, ритейла, промышленности и сферы услуг. Основные причины — рост издержек, падение спроса и переход к автоматизации. За словами «оптимизация» скрываются человеческие судьбы: увольнения переживают не только те, кто покидает офис, но и те, кто остаётся в атмосфере тревоги и неопределённости», — отметила эксперт.

Под сокращение в первую очередь попадают сотрудники младшего и среднего звена, а также специалисты административных, маркетинговых и кадровых подразделений. Их функции руководство всё чаще относит к непрофильным. Уязвимыми становятся и те, чьи профессиональные навыки не соответствуют требованиям цифровой среды. Новички, не успевшие доказать свою значимость, также входят в число первых кандидатов на увольнение.

По словам специалиста, распространение искусственного интеллекта усиливает этот тренд. Любые репетативные действия могут быть заменены алгоритмом, и компании активно используют эту возможность для снижения затрат. Однако сокращение численности персонала не всегда даёт ожидаемый эффект. После массовых увольнений снижается продуктивность, растёт тревожность среди оставшихся сотрудников, а доверие к руководству ослабевает.

«Возникает «синдром выживших» — чувство вины и тревожность, снижающие эффективность. В итоге компании теряют не только людей, но и мотивацию коллектива. Восстановить атмосферу после массовых увольнений порой сложнее, чем выйти из финансового кризиса», — подчёркивает собеседница Life.ru.

Тем не менее, как отмечает эксперт, этот этап может стать новой «точкой роста». Потеря должности нередко открывает возможности для переквалификации и перехода в востребованные цифровые профессии. Специалисты советуют обновить резюме, развивать навыки работы с технологиями, расширять деловые контакты и не избегать временных проектов.

Горелкина подчёркивает, что сокращения остаются вынужденным шагом, но без учёта человеческого аспекта экономия оборачивается дополнительными рисками. Люди остаются ключевым ресурсом любого бизнеса, и компании, которые сумеют сохранить команду и поддержать её развитие, выходят из кризиса устойчивее и сильнее.

