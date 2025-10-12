Профессор Дизен: ЕС перешёл грань между прокси-войной и настоящей войной с РФ

Европа уже переступила грань между прокси-войной с Россией и прямым конфликтом, фактически вступив в боевые действия против РФ. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в ходе интервью на YouTube.

«(Бывший глава Министерства обороны Великобритании. — Прим. Life.ru) Бен Уоллес утверждает, что мы должны душить Крым. Мы перешли эту черту между прокси-войной и прямым вооружённым противостоянием», — констатировал Дизен.

Эксперт также указал на то, что политики западных государств уже в открытую говорят о захвате российских кораблей и нанесении ударов вглубь территории России.

Ранее отставной подполковник Вооружённых сил Соединённых Штатов Дэниел Дэвис указал на критическую неготовность Запада к полномасштабному вооружённому столкновению. По его словам, даже значительный первоначальный ущерб, который можно нанести российской территории, быстро исчерпает военный потенциал западных стран, прежде всего, запас ракетного вооружения.