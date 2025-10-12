Пожизненно осуждённый обратился с просьбой о переводе в колонию поближе к родным

Осуждённый на пожизненный срок Андрей Фролкин спустя почти 20 лет после приговора подал в суд ходатайство о переводе в колонию ближе к месту жительства родных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы. Фролкин был осужден в Подмосковье за убийство четырёх человек, в числе которых был 12-летний мальчик.

В материалах сообщается, что в 2006 году преступник был приговорён Московским областным судом к пожизненному заключению в колонии особого режима по вердикту присяжных. Его признали виновным в четырёх умышленных убийствах.

Почти 20 лет Фролкин проводит в колонии «Полярная сова» в ЯНАО. В 2025 году он решил ходатайствовать о переводе в Вологодскую область, поскольку удалённое расположение текущей ИК лишает его возможности полноценно реализовать право на свидания с родственниками.

ФСИН отказался удовлетворить ходатайство, после чего осуждённый обжаловал это решение в суде. Однако суд также не усмотрел оснований для перевода, о чём свидетельствуют материалы дела.

«Удалённость ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО от места проживания близких родственников осуждённого не свидетельствует о создании ему препятствий для поддержания связи с семьёй, так как судом установлено, что Фролкин в полной мере поддерживает социально-полезные связи путём получения посылок», — говорится в материалах.

Ранее в Госдуме обсудили инициативу об обучении осуждённых профессии дизайнера, которая, по мнению авторов проекта, поможет сократить уровень рецидивной преступности. Активисты уверены, что многие бывшие заключённые возвращаются в колонии из-за трудностей с трудоустройством, и предлагают помочь им через профессиональную переподготовку. В проекте предлагается включить в программу обучения в колониях такие дисциплины, как дизайн с нуля до уровня PRO, дизайн интерьера и нейросети.