Подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил России установили контроль над дорогой в тылу украинской армии в районе населённого пункта Таврийское в Запорожской области. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на командира отделения с позывным Скат.

Уточняется, что речь идёт о подразделениях 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр».

«Уже полностью облюбовали трассу от Орехова на Таврийское и дальше. Летаем как у себя дома. Работаем уверенно. В планах залетать ещё дальше и превращать логистику противника в кошмар», — сообщил собеседник агентства.

Село Таврийское находится приблизительно в 30 километрах от города Орехов на подконтрольной киевскому режиму территории. Через данный населённый пункт проходит дорога на Запорожье, которая используется украинскими военными для переброски техники и личного состава.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения Вооружённых сил Украины пытались атаковать позиции спецназа «Ахмат» в районе села Алексеевка Сумской области. По его словам, аэроразведка и воздушное патрулирование своевременно обнаружили продвижение противника. Для отражения удара был задействован гексакоптер, нанёсший точный удар по наступающим.