Украинские вооружённые формирования испытывают серьёзные трудности с обеспечением и подготовкой личного состава. Об этом рассказал газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) немецкий хирург-травматолог Бастиан Вейгель после поездки в зону спецоперации.

«Если ночью смотреть в сторону фронта, то это похоже на постоянную молнию. Это не война, это ад», — отметил он, комментируя работу вблизи Славянска.

По его словам, многие солдаты находятся на передовой более двух лет без ротации. Остро не хватает квалифицированных медиков, а оставшийся персонал часто не обладает навыками для оказания помощи, что увеличивает потери. Кроме того, отсутствие эффективной системы подготовки кадров приводит к тому, что солдаты не умеют оказывать первую медицинскую помощь.

Врач также подчеркнул, что поставки регулярно нарушаются из-за точных атак российских дронов, обходящих системы электронных помех и поражающих маршруты доставки продовольствия и боеприпасов. А на многих участках снабжение возможно лишь в ночное время и с помощью импровизированных транспортных средств.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что около 250 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части. Она выразила обеспокоенность, что при сохранении такой тенденции число самовольно оставивших службу может достигнуть половины армии. Она также указала на странные приказы командования и проблемы в учебных центрах как на возможные причины дезертирства.