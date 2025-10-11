Половина армии сбежала: В Раде раскрыли «впечатляющее» число ушедших в самоволку военных
Около 250 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По данным издания «Страна.ua», это число равно численности ВСУ до начала СВО.
Безуглая выразила обеспокоенность, что при сохранении такой тенденции число самовольно оставивших службу может достигнуть половины армии. Она также указала на странные приказы командования и проблемы в учебных центрах как на возможные причины дезертирства.
«Впечатляющая цифра, если ситуация будет таким образом развиваться, то мы довольно скоро будем иметь количество СЗЧ в размере половины нашей армии», — сказала нардеп.
Ранее сообщалось, что ВСУ за последние сутки понесли значительные потери — около 1,4 тысячи военнослужащих. Наибольшие потери пришлись на зону ответственности группировки ВС РФ «Центр» — до 450 человек, «Восток» — более 355, «Запад» — до 220, «Север» — свыше 205, «Юг» — более 150 и «Днепр» — до 60. В районе Алексеевки Сумской области 225-й отдельный штурмовой полк и 71-я отдельная егерская бригада якобы потеряли до 90% личного состава.
