Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 15:43

Половина армии сбежала: В Раде раскрыли «впечатляющее» число ушедших в самоволку военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Около 250 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По данным издания «Страна.ua», это число равно численности ВСУ до начала СВО.

Безуглая выразила обеспокоенность, что при сохранении такой тенденции число самовольно оставивших службу может достигнуть половины армии. Она также указала на странные приказы командования и проблемы в учебных центрах как на возможные причины дезертирства.

«Впечатляющая цифра, если ситуация будет таким образом развиваться, то мы довольно скоро будем иметь количество СЗЧ в размере половины нашей армии», — сказала нардеп.

Сырский сообщил о крайне тяжёлой обстановке на фронте для ВСУ
Сырский сообщил о крайне тяжёлой обстановке на фронте для ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ за последние сутки понесли значительные потери — около 1,4 тысячи военнослужащих. Наибольшие потери пришлись на зону ответственности группировки ВС РФ «Центр» — до 450 человек, «Восток» — более 355, «Запад» — до 220, «Север» — свыше 205, «Юг» — более 150 и «Днепр» — до 60. В районе Алексеевки Сумской области 225-й отдельный штурмовой полк и 71-я отдельная егерская бригада якобы потеряли до 90% личного состава.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar