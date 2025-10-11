Около 250 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По данным издания «Страна.ua», это число равно численности ВСУ до начала СВО.



Безуглая выразила обеспокоенность, что при сохранении такой тенденции число самовольно оставивших службу может достигнуть половины армии. Она также указала на странные приказы командования и проблемы в учебных центрах как на возможные причины дезертирства.

«Впечатляющая цифра, если ситуация будет таким образом развиваться, то мы довольно скоро будем иметь количество СЗЧ в размере половины нашей армии», — сказала нардеп.