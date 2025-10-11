Сырский сообщил о крайне тяжёлой обстановке на фронте для ВСУ
Обстановка на фронте остаётся сложной, несмотря на проведённое совещание по итогам работы армии в сентябре. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Провёл комплексное рабочее совещание, посвящённое итогам деятельности Вооружённых сил Украины в сентябре. Оперативная ситуация на фронте остаётся сложной», — написал он.
По словам главкома, анализ работы ВСУ за сентябрь показал, что обстановка на линии фронта остаётся напряжённой. Сырский подчеркнул необходимость продолжать оценку ситуации и предпринимать меры для поддержания боеспособности украинской армии.
Ранее сообщалось, что ВСУ за последние сутки понесли значительные потери — около 1,4 тысячи военнослужащих. Наибольшие потери пришлись на зону ответственности группировки ВС РФ «Центр» — до 450 человек, «Восток» — более 355, «Запад» — до 220, «Север» — свыше 205, «Юг» — более 150 и «Днепр» — до 60. В районе Алексеевки Сумской области 225-й отдельный штурмовой полк и 71-я отдельная егерская бригада якобы потеряли до 90% личного состава.
