11 октября, 09:01

Сырский сообщил о крайне тяжёлой обстановке на фронте для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обстановка на фронте остаётся сложной, несмотря на проведённое совещание по итогам работы армии в сентябре. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Провёл комплексное рабочее совещание, посвящённое итогам деятельности Вооружённых сил Украины в сентябре. Оперативная ситуация на фронте остаётся сложной», — написал он.

По словам главкома, анализ работы ВСУ за сентябрь показал, что обстановка на линии фронта остаётся напряжённой. Сырский подчеркнул необходимость продолжать оценку ситуации и предпринимать меры для поддержания боеспособности украинской армии.

Марочко: ВСУ попали в огневой котёл между Кузьминовкой и Выемкой в ДНР

Ранее сообщалось, что ВСУ за последние сутки понесли значительные потери — около 1,4 тысячи военнослужащих. Наибольшие потери пришлись на зону ответственности группировки ВС РФ «Центр» — до 450 человек, «Восток» — более 355, «Запад» — до 220, «Север» — свыше 205, «Юг» — более 150 и «Днепр» — до 60. В районе Алексеевки Сумской области 225-й отдельный штурмовой полк и 71-я отдельная егерская бригада якобы потеряли до 90% личного состава.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

