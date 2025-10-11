Сырский сообщил о крайне тяжёлой обстановке на фронте для ВСУ

Обстановка на фронте остаётся сложной, несмотря на проведённое совещание по итогам работы армии в сентябре. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Провёл комплексное рабочее совещание, посвящённое итогам деятельности Вооружённых сил Украины в сентябре. Оперативная ситуация на фронте остаётся сложной», — написал он.

По словам главкома, анализ работы ВСУ за сентябрь показал, что обстановка на линии фронта остаётся напряжённой. Сырский подчеркнул необходимость продолжать оценку ситуации и предпринимать меры для поддержания боеспособности украинской армии.