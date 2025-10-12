Жители города Житомир массово разговаривают на русском языке при повседневном общении, игнорируя ограничения, наложенные киевским режимом. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник в силовых структурах.

«Житомирцы говорят как хотят, несмотря на запреты. Они самостоятельно перешли на общение между собой на русском языке, русская речь уже опять слышна в общественных местах, и горожане не скрывают свой выбор», — сообщил источник агентства.

По его словам, местные жители осознанно идут на этот шаг, считая, что ситуация в стране вышла из-под контроля, а действия властей не соответствуют интересам населения. Выбор житомирцев демонстрирует их истинное отношение к попыткам властей запретить русский язык.

Ранее депутат Государственной думы Евгений Ревенко сообщил, что большинство украинцев продолжают использовать русский язык в повседневной жизни, несмотря на давление. По его словам, молодёжь, которая продолжает говорить на русском, «тянется к великой стране и великому языку». Парламентарий подчеркнул, что попытки преследования являются проявлением «жуткого укронацизма», с которым Россия намерена бороться.