Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 03:32

Уголовное дело в отношении блогера Дудя* передано мировому судье

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yurydud

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yurydud

Материалы уголовного дела в отношении блогера Юрия Дудя*, обвиняемого в неисполнении обязанностей иноагента, переданы на рассмотрение мирового судьи участка № 359. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.

«Уголовное дело по обвинению Дудя*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное после привлечения к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента), передано по подсудности мировому судье судебного участка № 359 Басманного района Москвы», — пишет ТАСС.

Рассмотрение дела будет проходить в формате заочного производства. Уголовное дело в отношении Юрия Дудя* было возбуждено по материалам проверки московской прокуратуры. Согласно установленным фактам, 38-летний блогер, признанный иностранным агентом, дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, он продолжил распространять материалы в мессенджере без обязательной маркировки.

Юрий Дудь* отрицает вину по делу об уклонении от обязанностей иноагента
Юрий Дудь* отрицает вину по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Ранее блогер назвал себя пророссийским человеком вопреки оппозиционным взглядам. Об этом Дудь* заявил во время беседы с украинским рэпером Альбертом Васильевым, выступающим под псевдонимом Kyivstoner. При этом журналист тут же пояснил, что по-прежнему осуждает и не понимает спецоперацию. В чём именно заключается его «пророссийскость», он объяснять не стал. В комментариях подписчики попытались подловить Дудя* на слове. Ведь открыто желая гибели своей Родине, лучше уж скромно промолчать, не называя себя «пророссийским».

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Юрий Дудь
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar