Уголовное дело в отношении блогера Дудя* передано мировому судье

Рассмотрение дела будет проходить в формате заочного производства. Уголовное дело в отношении Юрия Дудя* было возбуждено по материалам проверки московской прокуратуры. Согласно установленным фактам, 38-летний блогер, признанный иностранным агентом, дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, он продолжил распространять материалы в мессенджере без обязательной маркировки.

Ранее блогер назвал себя пророссийским человеком вопреки оппозиционным взглядам. Об этом Дудь* заявил во время беседы с украинским рэпером Альбертом Васильевым, выступающим под псевдонимом Kyivstoner. При этом журналист тут же пояснил, что по-прежнему осуждает и не понимает спецоперацию. В чём именно заключается его «пророссийскость», он объяснять не стал. В комментариях подписчики попытались подловить Дудя* на слове. Ведь открыто желая гибели своей Родине, лучше уж скромно промолчать, не называя себя «пророссийским».