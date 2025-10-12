Уголовное дело в отношении блогера Дудя* передано мировому судье
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yurydud
Материалы уголовного дела в отношении блогера Юрия Дудя*, обвиняемого в неисполнении обязанностей иноагента, переданы на рассмотрение мирового судьи участка № 359. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.
«Уголовное дело по обвинению Дудя*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное после привлечения к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента), передано по подсудности мировому судье судебного участка № 359 Басманного района Москвы», — пишет ТАСС.
Рассмотрение дела будет проходить в формате заочного производства. Уголовное дело в отношении Юрия Дудя* было возбуждено по материалам проверки московской прокуратуры. Согласно установленным фактам, 38-летний блогер, признанный иностранным агентом, дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, он продолжил распространять материалы в мессенджере без обязательной маркировки.
Ранее блогер назвал себя пророссийским человеком вопреки оппозиционным взглядам. Об этом Дудь* заявил во время беседы с украинским рэпером Альбертом Васильевым, выступающим под псевдонимом Kyivstoner. При этом журналист тут же пояснил, что по-прежнему осуждает и не понимает спецоперацию. В чём именно заключается его «пророссийскость», он объяснять не стал. В комментариях подписчики попытались подловить Дудя* на слове. Ведь открыто желая гибели своей Родине, лучше уж скромно промолчать, не называя себя «пророссийским».
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.