Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Владимира Толстикова, известного археолога и заведующего отделом искусства и археологии античного мира в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Об этом свидетельствуют материалы украинских органов власти.

Информация о Толстикове была внесена в базу розыска 27 июня 2025 года. Мужчина возглавляет Боспорскую археологическую экспедицию в Керчи, занимается хранением артефактов, обнаруженных при раскопках древнего Пантикапея. В археологической экспедиции он участвует с 1969 года, а с 1977 года — руководит ей.

За свой вклад в науку и культуру Толстиков удостоен ряда российских наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2012), почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (1998) и нагрудный знак «За вклад в российскую культуру» от Минкульта РФ. Помимо этого, он является хранителем и исследователем коллекции Особого фонда ГМИИ им. А. С. Пушкина, в которую входят предметы, найденные Генрихом Шлиманом при раскопках Трои.

Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск гендиректора российской госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Украинские власти заочно обвиняют его в финансировании действий, якобы нацеленных на изменение конституционного строя или государственных границ Украины. Кроме того, в 2015 году информация о Сергее Чемезове была внесена в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

