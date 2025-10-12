Валдайский форум
12 октября, 04:55

Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов для профилактики иерсиниоза

Обложка © Life.ru

Для предотвращения инфекционного заболевания иерсиниоза рекомендуется подвергать молочные, мясные и рыбные продукты полной термической обработке перед употреблением. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор, особенно важно соблюдать гигиену: руки следует мыть с мылом перед приёмом пищи и после контакта с большими скоплениями людей, при необходимости пользоваться антисептиками.

«Резервуаром и источником возбудителя являются почва и мелкие дикие млекопитающие (полёвки, мыши, суслики и другие), синантропные грызуны (крысы, домовые мыши) и сельскохозяйственные животные (свиньи, коровы, овцы, козы). Больной человек при кишечном иерсиниозе также является источником инфекции», — отметили в ведомстве.

Сырые и приготовленные продукты должны храниться отдельно, а фрукты и овощи — разделяться по времени сбора. Бактерии рода иерсинии могут поражать желудочно‑кишечный тракт, длительно сохраняются в воде и почве, а их размножение ускоряется при температуре 4–6 °C, часто наблюдаемой на складах и в холодильниках.

В качестве дополнительной защиты специалисты советуют тщательно мыть фрукты и овощи и потреблять только кипячёную либо бутилированную воду,

Роспотребнадзор назвал продукты, которые не стоит покупать

А ранее пищевой технолог рассказал Life.ru, что участившиеся случаи заражения сальмонеллёзом и кишечной палочкой связаны с нарушением гигиенических норм и условий хранения продуктов питания, особенно с куриными мясными изделиями. Для профилактики заражения, по мнению эксперта, необходимо строго соблюдать температурный режим хранения, контролировать сроки годности и проверять наличие маркировки.

