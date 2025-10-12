Суд не признал вину организатора концерта группы «Пикник» в трагедии в Крокусе

Организатор концерта группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» не имеет отношения к теракту. Его вина не была доказана в суде, следует из судебных материалов по гражданскому иску одного из пострадавших от действий террористов.

Истец — человек, получивший отравление угарным газом и заявивший о нравственных и физических страданиях — требовал от ООО «МСМ», организовавшего шоу, компенсацию морального вреда. Он утверждал, что ответчик якобы не обеспечил должного уровня безопасности для посетителей.

Хорошевский суд, опираясь на материалы уголовного дела, отметил, что вину «МСМ» следствие не установило. Более того, сама организация проходит по делу как потерпевшая. Аналогично не подтверждена и вина в рамках расследования по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«Правовые основания для удовлетворения исковых требований одного потерпевшего от теракта к другому, учитывая, что вред им причинён действиями других лиц, отсутствуют», — сказано в материалах.

Суд усмотрел отсутствие правовых оснований для удовлетворения иска одного потерпевшего к другому, ведь вред причинён действиями третьих лиц. При этом в материалах отмечено, что «МСМ» обращалось в МВД за содействием, на концерте дежурила «скорая» с тремя сотрудниками и была пожарная машина. Пиротехника и пневмотехника не применялись, поэтому за безопасность в этом плане отвечала площадка. Решение оставить иск без удовлетворения оспаривается истцом.

Ранее люди, пришедшие в тот вечер на концерт, рассказали, что боевики общались между собой на арабском языке в ходе бойни. Кроме того, они прямо на месте держали связь по телефону с неизвестной женщиной.