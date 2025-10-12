Валдайский форум
Регион
12 октября, 06:01

Песков предостерёг Молдавию от повторения ошибок «одного государства»

Песков: Молдавия повторяет ошибки «одного государства», делая Россию врагом

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Молдавия повторяет ошибки «одного государства», пытаясь сделать Москву своим врагом. Комментарий он дал в связи с новой военной стратегией на 2025–2035 годы, где Россия обозначена как «главная угроза».

В документе также упомянута военная операция на Украине с возможностью её «распространения». По мнению Пескова, ориентация Кишинева на полное сотрудничество с Европой при этом ведёт к антагонизму с Россией. Он добавил в беседе с TACC, что аналогичная стратегия ранее применялась одним государством и не принесла ему положительных результатов. Представитель Кремля не уточнил, о каком именно «одном государстве» идёт речь.

Экс-президент Молдавии Додон: Последние четыре года республику готовят к войне

А ранее Life.ru писал, что Майя Санду мечтает о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Глава государства подтвердила наличие у Кишинёва экономического плана, направленного на реинтеграцию региона, и отметила, что ключевой задачей является демонстрация гражданам Приднестровья более высокого уровня жизни в Молдавии.

