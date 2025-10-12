Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия способна самостоятельно производить всё необходимое для современной войны, в отличие от Украины, Европы и США.

«Россия может производить необходимое количество вооружений, не истощая ресурсы других отраслей экономики. Россия способна производить все материалы для ведения современной войны, чего не могут ни Украина, ни Европа, ни США», — отметил Джонсон в эфире YouTube-канала.

По его оценке, наступает новая фаза конфликта, когда Москва может проводить операции по всей протяженности фронта. Он подчеркнул, что на передовой у российских войск больше солдат, чем у украинских, а по признанию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российские силы имеют двукратное преимущество. Джонсон назвал это состояние Украины «предсмертной агонией».

Вооружённые силы Российской Федерации приступили к зачистке окрестностей села Кузьминовка в Донецкой Народной Республике. Напомним, Министерство обороны России объявило об освобождении Кузьминовки 5 октября. В штурмовых действиях участвовали бойцы группировки «Юг» Вооружённых сил РФ.