Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 06:07

«Предсмертная агония»: Конфликт на Украине перешёл в новую фазу

Аналитик Джонсон: Новая фаза конфликта на Украине показывает преимущество России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия способна самостоятельно производить всё необходимое для современной войны, в отличие от Украины, Европы и США.

«Россия может производить необходимое количество вооружений, не истощая ресурсы других отраслей экономики. Россия способна производить все материалы для ведения современной войны, чего не могут ни Украина, ни Европа, ни США», — отметил Джонсон в эфире YouTube-канала.

По его оценке, наступает новая фаза конфликта, когда Москва может проводить операции по всей протяженности фронта. Он подчеркнул, что на передовой у российских войск больше солдат, чем у украинских, а по признанию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, российские силы имеют двукратное преимущество. Джонсон назвал это состояние Украины «предсмертной агонией».

Сырский сообщил о крайне тяжёлой обстановке на фронте для ВСУ
Сырский сообщил о крайне тяжёлой обстановке на фронте для ВСУ

Вооружённые силы Российской Федерации приступили к зачистке окрестностей села Кузьминовка в Донецкой Народной Республике. Напомним, Министерство обороны России объявило об освобождении Кузьминовки 5 октября. В штурмовых действиях участвовали бойцы группировки «Юг» Вооружённых сил РФ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar