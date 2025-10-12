Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 06:59

Украинцы торгуют канадскими сухпайками с пометкой «не для продажи»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

На украинских торговых онлайн-площадках продаются канадские сухпайки, которые украинцы получали в качестве помощи. При этом на упаковках красуется надпись «не для продажи».

При этом производитель не указан, а сам факт реализации вызывает вопросы легальности. В перечне содержимого для ИРП №18 значатся шакшука с нутом и тропический фруктовый салат из ананаса, папайи, гуавы и гуавы с маракуйей. Описание также указывает, что в наборах могут повторяться компоненты: эспрессо, чай, десерт, арахисовое масло, булочка для гамбургера и два изотонических напитка.

В других лотах продавцы предлагают более «домашние» блюда из пайка: каннелони с курицей, курицу по‑индийски и даже лазанью.

Рацион для штурмовиков: Для бойцов ВС РФ создадут сухпайки для доставки дронами
Рацион для штурмовиков: Для бойцов ВС РФ создадут сухпайки для доставки дронами

Ранее немецкие СМИ писали, что украинцы стали чаще помогать российским войскам в прифронтовых районах. Они подсказывают солдатам ВС РФ места расположения ВСУ, что ставит под угрозу украинских военнослужащих.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Канада
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar